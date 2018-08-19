У Запоріжжі горіли автомобільні шини на підприємстві з переробки гуми
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Запоріжжі горіли автомобільні шини на підприємстві з переробки гуми, площа пожежі сягнула 600 квадратних метрів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
У неділю 19 серпня о 03:08 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул.Південне шосе Вознесенівського району Запоріжжя. Як виявилось, на підприємстві з переробки гуми горіли автомобільні шини на відкритій території. Загальна площа пожежі становила 600 кв.м.
Як зазначається, через велику завантаженість шин та їх розташування поряд із іншими небезпечними об’єктами, існувала загроза вибуху двох цистерн з горючою рідиною по 10 тонн кожна, ємностей із газом, який виділяється під час переробки, а також складу, де зберігалися балони з киснем та пропаном.
На місці події працювали 16 одиниць техніки та 54 рятувальників. Пожежникам вдалося запобігти вибуху цистерн, не допустити розповсюдження вогню на ємності з небезпечною речовиною та загасити пожежу в тих масштабах, яких вона набрала на момент прибуття підрозділів ДСНС.
О 03:30 загорання локалізували , а о 04:00 — повністю ліквідували.
У результаті пожежі постраждалих немає. Причина встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Як повідомляв УНН, в Одесі через пожежу в одноповерховій будівлі евакуювали 17 людей.