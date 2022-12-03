В Запорожье слышали взрывы: власти информацию не комментировали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Социальные сети сообщают о взрывах в Запорожье, передает УНН.
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Социальные сети сообщают, что в городе слышали взрывы, сейчас раздается воздушная тревога. Официального подтверждения от городской или областной власти пока нет.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев лишь сообщил об опасности и призвал жителей идти в укрытие.
“Срочно! Идите к ближайшим к вас укрытиям и находитесь там!” — написал он.