В Запорожье слышали взрывы: власти информацию не комментировали

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Социальные сети сообщают, что в городе слышали взрывы, сейчас раздается воздушная тревога. Официального подтверждения от городской или областной власти пока нет.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев лишь сообщил об опасности и призвал жителей идти в укрытие.

“Срочно! Идите к ближайшим к вас укрытиям и находитесь там!” — написал он.