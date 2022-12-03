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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 39363 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 75952 перегляди

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31 березня, 15:02 • 108384 перегляди

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31 березня, 14:30 • 158184 перегляди

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31 березня, 12:29 • 182478 перегляди

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У Запоріжжі чули вибухи: влада інформацію не коментувала

У Запоріжжі чули вибухи: влада інформацію не коментувала

Київ • УНН

 • 1636084 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Соціальні мережі повідомляють про вибухи у Запоріжжі, передає УНН.

Деталі

Соціальні мережі повідомляють, що в місті чули вибухи, наразі лунає повітряна тривога. Офіційного підтвердження від міської чи обласної влади наразі немає.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв лише повідомив про небезпеку і закликав мешканців йти в укриття.

“Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!” — написав він.

Українські Національні Новини

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