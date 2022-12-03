У Запоріжжі чули вибухи: влада інформацію не коментувала
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Соціальні мережі повідомляють про вибухи у Запоріжжі, передає УНН.
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Соціальні мережі повідомляють, що в місті чули вибухи, наразі лунає повітряна тривога. Офіційного підтвердження від міської чи обласної влади наразі немає.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв лише повідомив про небезпеку і закликав мешканців йти в укриття.
“Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!” — написав він.