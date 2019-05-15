В Запорожье возле школы нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Запорожье, 14 мая, на территории школы нашли труп мужчины. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
Сообщение о найденном теле поступило в Днепровсое отделение полиции 14 мая в 20:13.
"По улице Вавилова, возле школы обнаружили труп мужчины. На месте происшествия полицейские установили, что мужчина был 1983 года рождения. Сейчас тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Но, по предварительной информации, телесных повреждений, указывающих на возможное убийство, нет", - сказали в пресс-службе.
Также правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, в Тернопольской области односельчане нашли в поле тело пенсионерки.