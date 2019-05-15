У Запоріжжі біля школи знайшли труп

Повідомлення про знайдене тіло надійшло до Дніпровського відділку поліції 14 травня о 20:13.

"По вулиці Вавілова, біля школи виявили труп чоловіка. На місці події поліцейські встановили, що чоловік був 1983 року народження. Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Але за попередньою інформацією тілесних ушкоджень, які вказують на ймовірне вбивство, немає", - сказали в прес-службі.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, на Тернопільщині односельці знайшли у полі тіло пенсіонерки.