У Запоріжжі біля школи знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Запоріжжі, 14 травня, на території школи знайшли труп чоловіка. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.
Повідомлення про знайдене тіло надійшло до Дніпровського відділку поліції 14 травня о 20:13.
"По вулиці Вавілова, біля школи виявили труп чоловіка. На місці події поліцейські встановили, що чоловік був 1983 року народження. Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Але за попередньою інформацією тілесних ушкоджень, які вказують на ймовірне вбивство, немає", - сказали в прес-службі.
Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Нагадаємо, на Тернопільщині односельці знайшли у полі тіло пенсіонерки.