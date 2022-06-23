Во всех учебных заведениях Киева к осени обустроят укрытия – Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня во время пленарного заседания сессии Киевского городского совета депутаты приняли решение об обустройстве защитных укрытий во всех столичных учебных заведениях. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.
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"Сегодня Киевсовет одобрил решение, которое позволит начать процесс устройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет. Мы должны привести в порядок – отремонтировать или отреконструировать, обеспечить необходимыми средствами – укрытия в коммунальных школах и садах. Ведь война идет, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и вообще киевлян", - говорится в сообщении.
Детали
Соответствующий проект решения "Об обеспечении условий создания простейших укрытий в учреждениях дошкольного и общего среднего образования коммунальной собственности" поддержали 85 депутатов.
Напомним
Местные власти решят, как учиться детям в школах – офлайн или онлайн. Глава Минобразования отметил, что только при наличии гарантий безопасности для участников образовательного процесса будет офлайн-формат обучения.
В Украине школьники возобновят обучение с 1 сентября. Однако они смогут пойти только в те учебные заведения, дома которых оборудованы укрытием на случай обстрела.