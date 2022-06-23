У всіх закладах освіти Києва до осені облаштують укриття – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні під час пленарного засідання сесії Київської міської ради депутати ухвалили рішення про облаштування захисних укриттів у всіх столичних закладах освіти. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує УНН.
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"Сьогодні Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає. Ми маємо привести до ладу - відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами - укриття в комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян", - ідеться в повідомленні.
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Відповідний проєкт рішення "Про забезпечення умов створення найпростіших укриттів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності" підтримали 85 депутатів.
Нагадаємо
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В Україні школярі поновлять навчання з 1 вересня. Проте вони зможуть піти лише до тих навчальних закладів, будинки яких обладнано укриттям на випадок обстрілу.