У всіх закладах освіти Києва до осені облаштують укриття – Кличко

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"Сьогодні Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає. Ми маємо привести до ладу - відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами - укриття в комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян", - ідеться в повідомленні.

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Відповідний проєкт рішення "Про забезпечення умов створення найпростіших укриттів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності" підтримали 85 депутатів.

Нагадаємо

Місцева влада вирішить, як навчатися дітям у школах – офлайн або онлайн. Глава Міносвіти зазначив, що лише за наявності гарантій безпеки для учасників освітнього процесу буде офлайн-формат навчання.

В Україні школярі поновлять навчання з 1 вересня. Проте вони зможуть піти лише до тих навчальних закладів, будинки яких обладнано укриттям на випадок обстрілу.