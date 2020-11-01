В Закарпатской ОГА выступили с требованием усилить карантин в Ужгороде
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров настаивает на усилении карантина в Ужгороде из-за COVID-19, говоря про критическую ситуацию в городе. Об этом говорится на сайте Закарпатской ОГА, передает УНН.
Глава ОГА отметил, что больницы Ужгорода заполнены тяжелыми больными, а других возят в соседние города Мукачево и Свалява.
“Моя позиция, как главы Закарпатской ОГА, совпадает со вчерашним решением государственной комиссии — карантинные мероприятия необходимо усиливать”, — сказал он.
“Ситуация критическая и я очень надеюсь, что это осознают в Ужгородском городском совете. Надеюсь, меня пригласят на городскую комиссию ТЭБ и ЧС, где я выскажу такую свою позицию”, — добавил он.
В частности, в облгосадминистрации надеются, что по инициативе мэра Ужгорода Богдана Андрееву течение нескольких дней на внеочередном заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет отрегулирован карантин.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 387 481 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 7196 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.