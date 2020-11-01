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У Закарпатській ОДА виступили з вимогою посилити карантин в Ужгороді

У Закарпатській ОДА виступили з вимогою посилити карантин в Ужгороді

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров наполягає на посиленні карантину в Ужгороді через COVID-19, кажучи про критичну ситуацію в місті. Про це йдеться на сайті Закарпатської ОДА, передає УНН.

Очільник ОДА зазначив, що лікарні Ужгороду заповнені важкими хворими, а інших возять у сусідні міста Мукачево і Свалява.

"Моя позиція, як голови Закарпатської ОДА, збігається із вчорашнім рішенням державної комісії - карантинні заходи необхідно посилювати", - сказав він.

"Ситуація критична і я дуже сподіваюся, що це усвідомлюють в Ужгородській міській раді. Сподіваюся, мене запросять на міську комісію ТЕБ та НС, де я висловлю таку свою позицію", - додав він.

Зокрема, в облдержадміністрації сподіваються, що за ініціативи мера Ужгорода Богдана Андріїва протягом кількох днів на позачерговому засіданні державної комісії ТЕБ та НС будуть відрегульовані карантинні обмеження.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 387 481 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 7 196 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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