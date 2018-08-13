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В ЕВС есть план на случай неуплаты Израилем залога за проведение "Евровидения"

Киев • УНН

 • 11076 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Европейский вещательный союз (ЕВС) располагает планом чрезвычайных действий на тот случай, если израильская корпорация общественного вещания Kan не внесет в установленный срок, истекающий 14 августа, гарантийный взнос для проведения песенного конкурса “Евровидение-2019”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ТАСС, которое взяло комментарий в штаб-квартире организации в Женеве.

В ЕВС есть план на случай неуплаты Израилем залога за проведение "Евровидения"

“ЕВС тесно работает с Kan в преддверии истекающего завтра крайнего срока, стремясь приблизить решение, касающееся проведения песенного конкурса „Евровидение“ в Израиле”, — заявил в ответ на вопрос корреспондента ТАСС представитель пресс-службы организации. “Если возникает ситуация, при которой телевещатель не может выполнить требования, то всегда имеются планы на случай чрезвычайной ситуации, ведь это нормально при планировании столь крупного события с большим числом международных игроков”, — подчеркнули в ЕВС.

Представитель пресс-службы при этом пояснил, что “каждый год финансовые гарантии должны быть предоставлены ЕВС до осуществления планирования и объявления города, который примет песенный конкурс “Евровидение”.

Ранее в понедельник стало известно, что Kan требует от правительства Израиля 12 млн долларов на выплату гарантийного взноса ЕВС. По ее утверждениям, еврейское государство может потерять право на проведение смотра уже 14 августа, если срочно не принять меры. Производственный бюджет Kan в Израиле был ранее определен в 35 млн , но в него не включен гарантийный взнос, который изначально корпорация должна была перевести европейцам до 1 августа. По просьбе израильтян, в ЕВС продлили этот срок на две недели, сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, Минфин Израиля не хочет выделять деньги под гарантии для ЕВС, так как 12 млн могут быть утеряны в случае, если конкурс не состоится в 2019 году на территории Израиля. Конфликты вокруг конкурса стали возникать сразу же после победы израильтянки Нетты Барзилай на “Евровидении-2018” в Лиссабоне, когда премьер Биньямин Нетаньяху пообещал провести песенный конкурс в Иерусалиме. Вскоре из-за возражений ряда участников смотра, было принято предварительное решение о его проведении в другом городе.

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