У ЄВС є план на випадок несплати Ізраїлем застави за проведення "Євробачення"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Європейський мовний союз (ЕМС) має план надзвичайних дій на той випадок, якщо ізраїльська корпорація суспільного мовлення Kan не внесе у встановлений термін, який закінчується 14 серпня, гарантійний внесок для проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2019”. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ТАРС, яке взяло коментар у штаб-квартирі організації у Женеві.
“ЄМС тісно працює з Kan напередодні спливаючого завтра крайнього терміну, прагнучи наблизити рішення, яке стосується проведення пісенного конкурсу” Євробачення “в Ізраїлі”, — заявив у відповідь на запитання кореспондента ТАРС представник прес-служби організації. “Якщо виникає ситуація, при якій телемовник не може виконати вимоги, то завжди є плани на випадок надзвичайної ситуації, адже це нормально при плануванні такої великого події з великим числом міжнародних гравців”, — підкреслили в ЄМС.
Представник прес-служби при цьому пояснив, що “кожен рік фінансові гарантії повинні бути надані ЄМС до здійснення планування і оголошення міста, яке прийме пісенний конкурс “Євробачення”.
Раніше в понеділок стало відомо, що Kan вимагає від уряду Ізраїлю 12 млн доларів на виплату гарантійного внеску ЄМС. За її твердженням, єврейська держава може втратити право на проведення конкурсу вже 14 серпня, якщо терміново не вжити заходів. Виробничий бюджет Kan в Ізраїлі був раніше визначений в 35 млн, але в нього не включений гарантійний внесок, який спочатку корпорація повинна була перевести європейцям до 1 серпня. На прохання ізраїльтян, в ЄМС продовжили цей термін на два тижні, повідомила газета Yedioth Ahronoth.
За даними видання, мінфін Ізраїлю не хоче виділяти гроші під гарантії для ЄМС, так як 12 млн можуть бути загублені в разі, якщо конкурс не відбудеться в 2019 році на території Ізраїлю. Конфлікти навколо конкурсу почали виникати відразу ж після перемоги ізраїльтянки Нетти Барзілай на “Євробаченні-2018” в Лісабоні, коли прем’єр Біньямін Нетаньяху пообіцяв провести пісенний конкурс в Єрусалимі. Незабаром через заперечення ряду учасників конкурсу, було прийнято попереднє рішення про його проведення в іншому місті.