В Евросоюзе насчитали более 2 тыс. cлучаев российской дезинформации против Украины

На днях прошло четыре года с момента создания группы в составе дипломатического корпуса ЕС. В группе борьбы с пропагандой и дезинформацией России работает несколько человек, но есть планы ее увеличения.

Больше всего случаев дезинформации, более 2000, касались Украины. Эксперты ЕС, после тщательного анализа фальшивых сообщений, определили, например, что дезинформационная кампания по Азовскому морю началась почти за год до ноябрьской атаки российских подразделений на украинские корабли.

Сначала прокремлевская дезинформация сообщила, что Украина углубила дно Азовского моря для флота НАТО, позже, что власть в Киеве инфицировала море вирусом холеры. Появилась также информация о том, что Соединенные Штаты работают над планами разжигания столкновений между Россией и Украиной у Азовского моря с 1990-х годов.

В докладе о случаях российской дезинформации почти 1200 касались США. Третье место занимает Европейский Союз - 700 случаев, из них более 120 - на тему Польши. Речь идет об обвинении в агрессивном поведении по Востоку, о территориальных требованиях от Украины и мечты восстановить империю. Более 400 случаев российской дезинформации было посвящено НАТО и Сирии, не намного меньше о миграции и примерно 40 о Brexit.

Специальная группа ЕС по борьбе с российской пропагандой публикует еженедельный обзор на веб-портале EUvsDisinfo. Эксперты также публикуют в Facebook и Twitter.

Напомним, Европейский парламент назвал Россию основным источником дезинформации в Европе и принял резолюцию о противодействии пропаганде.