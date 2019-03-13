Європарламент назвав Росію головним джерелом дезінформації в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Європейський парламент назвав Росію основним джерелом дезінформації в Європі і прийняв резолюцію про протидію пропаганді. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Європарламенту.
Європарламент порекомендував підвищити загальну поінформованість про дії Росії, яка є "основним джерелом дезінформації в Європі".
Європарламент закликав Раду ЄС і главу дипломатії Євросоюзу передбачити адресні санкції щодо відповідальних за організацію і проведення пропагандистських і дезинформаційних кампаній.
Як успішної практики наведено комплекс заходів НАТО, зроблений з метою протіводейстія гібридним загрозам. Європарламент пропонує налагодити по цьому питанню співпрацю з альянсом.
Європарламентарі відзначили високий рівень ефективності робочої групи з протидії російській пропаганді East StratCom в структурі Європейської зовнішньополітичної служби та закликали перетворити її в повноцінний підрозділ зі збільшеним штатом.
Також наголошується, що Євросоюз повинен підтримати асоційовані з ЄС країни.
Нагадаємо, Європейський парламент прийняв резолюцію, що закликає більше не брати до уваги Росію стратегічним партнером ЄС.