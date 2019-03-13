Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Европейский парламент назвал Россию основным источником дезинформации в Европе и принял резолюцию о противодействии пропаганды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Европарламента.
Европарламент порекомендовал повысить общую осведомленность о действиях России, которая является "основным источником дезинформации в Европе".
Европарламент призвал Совет ЕС и главу дипломатии Евросоюза предусмотреть адресные санкции в отношении ответственных за организацию и проведение пропагандистских и дезинформационных кампаний.
В качестве успешной практики приведен комплекс мер НАТО, предпринятый с целью противодейстия гибридным угрозам. Европарламент предлагает наладить по этом вопросу сотрудничество с альянсом.
Европарламентарии отметили высокий уровень эффективности рабочей группы по противодействию российской пропаганде East StratCom в структуре Европейской внешнеполитической службы и призвали преобразовать ее в полноценное подразделение с увеличенным штатом.
Также отмечается, что Евросоюз должен поддержать ассоциированные с ЕС страны.
Напомним, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую больше не считать Россию стратегическим партнером ЕС.