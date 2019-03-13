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Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации

Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации

Киев  •  УНН

 • 8334 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Европейский парламент назвал Россию основным источником дезинформации в Европе и принял резолюцию о противодействии пропаганды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Европарламента.

Европарламент порекомендовал повысить общую осведомленность о действиях России, которая является "основным источником дезинформации в Европе".

Европарламент призвал Совет ЕС и главу дипломатии Евросоюза предусмотреть адресные санкции в отношении ответственных за организацию и проведение пропагандистских и дезинформационных кампаний.

В качестве успешной практики приведен комплекс мер НАТО, предпринятый с целью противодейстия гибридным угрозам. Европарламент предлагает наладить по этом вопросу сотрудничество с альянсом.

Европарламентарии отметили высокий уровень эффективности рабочей группы по противодействию российской пропаганде East StratCom в структуре Европейской внешнеполитической службы и призвали преобразовать ее в полноценное подразделение с увеличенным штатом.

Также отмечается, что Евросоюз должен поддержать ассоциированные с ЕС страны.

Напомним, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую больше не считать Россию стратегическим партнером ЕС. 

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