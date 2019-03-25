У Євросоюзі нарахували понад 2 тис. випадків російської дезінформації проти України

КИЇВ. 25 березня. УНН. Понад 2 тисяч випадків російської дезінформації щодо України було зареєстровано з 2015 року спеціальною європейською групою боротьби з фальшивими прокремлівськими повідомленнями. Всього зафіксовано понад 5 тисяч випадків дезінформації з Росії, яку розповсюджували у Європейському Союзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.