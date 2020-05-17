В Европе и США несколько детей умерли от синдрома, который может быть связан с COVID-19

В свою очередь, в США медики 15-ти штатов расследуют случаи заболевания детей на новую восполительную болезнь. Только в штате Нью-Йорк официально обнаружили 102 ребенка, которые имеют эту до сих пор не исследованую болезнь, трое детей умерли.

“Мы потеряли троих детей в Нью-Йорке из-за этого. 5-летнего мальчика, 7-летнего мальчика и девочку, которой было 18 месяцев. Эти случаи появляются по всему штату, везде где проживают люди”, — заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

“Как и штат Нью-Йорк, 16 других штатов и 6 европейских стран сообщили о случаях детей, страдающих болезнью, потенциально связанной с COVID, — написал в Twitter губернатор Нью-Йорка. — Нам нужно понять все, что возможно, и как можно быстрее, когда речь идет о наших детях”.

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Ранее коронавирус считался наиболее опасным для пожилых людей и тех, кто имеет хронические болезни. Впрочем новая загадочная болезнь может свидетельствовать о том, что коронавирус несет значительно большие риски для детей и подростков, чем считалось ранее.

Всемирная организация здравоохранения призвала медиков быть начеку в борьбе с редким синдромом, впрочем предупреждает, что его связь с вирусом COVID-19 еще не исследована.

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Педиатрический синдром мультисистемного зажигания (paediatric inflammatory multisystem syndrome, PIMS) — так называют новую загадочную болезнь детей специалисты. Она вызывает симптомы, похожие на болезнь Кавасаки и токсический шок — это повышенная температура, сыпь на теле, увеличенные гланды, и в худших случаях — воспаление сердца.

Все дети и подростки с загадочной болезнью имели по крайней мере два из следующих симптомов: сыпь или признаки воспаления вокруг рта, ладоней или ступней; шок или низкое кровяное давление; проблемы с сердцем, нарушение кровотечения острые желудочно-кишечные расстройства. Высокая температура обычно держится более трех дней.

“Я призываю всех врачей по всему миру сотрудничать с вашей государственной властью и ВОЗ, чтобы быть начеку и лучше понять этот синдром у детей”, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус.

По данным ВОЗ, случаи этой болезни значительно выросли во время пандемии коронавируса, впрочем ею болеют также дети, у которых не подтвержден вирус COVID-19.