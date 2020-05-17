В Европе и США несколько детей умерли от синдрома, который может быть связан с COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 13473 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 77123 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 109371 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 181246 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184765 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391847 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226614 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501629 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349535 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230599 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16369 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 17087 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 15104 просмотра

Разведка Британии: Россия с начала года замедлила свое продвижение на фронте

5 апреля, 16:42 • 13771 просмотра

В Конче-Заспе возле дома Юлии Тимошенко разбился Мерседес: есть травмированные

5 апреля, 17:04 • 13091 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143807 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131785 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220064 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391847 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501629 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 13474 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38906 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38551 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46070 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76144 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Европе и США несколько детей умерли от синдрома, который может быть связан с COVID-19

Киев • УНН

 • 25890 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Великобритании и Франции 2 ребенка умерли и еще как минимум 230 детей в Европе заболели новым опасным для жизни синдромом, который, возможно, связан с вирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейский Центр по контролю и предупреждению болезней, главный офис которого базируется в Швеции, сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

В Европе и США несколько детей умерли от синдрома, который может быть связан с COVID-19

В свою очередь, в США медики 15-ти штатов расследуют случаи заболевания детей на новую восполительную болезнь. Только в штате Нью-Йорк официально обнаружили 102 ребенка, которые имеют эту до сих пор не исследованую болезнь, трое детей умерли.

“Мы потеряли троих детей в Нью-Йорке из-за этого. 5-летнего мальчика, 7-летнего мальчика и девочку, которой было 18 месяцев. Эти случаи появляются по всему штату, везде где проживают люди”, — заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

“Как и штат Нью-Йорк, 16 других штатов и 6 европейских стран сообщили о случаях детей, страдающих болезнью, потенциально связанной с COVID, — написал в Twitter губернатор Нью-Йорка. — Нам нужно понять все, что возможно, и как можно быстрее, когда речь идет о наших детях”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За минувшие сутки на коронавирусную болезнь в Украине заболели 49 детей и 92 медики

Ранее коронавирус считался наиболее опасным для пожилых людей и тех, кто имеет хронические болезни. Впрочем новая загадочная болезнь может свидетельствовать о том, что коронавирус несет значительно большие риски для детей и подростков, чем считалось ранее.

Всемирная организация здравоохранения призвала медиков быть начеку в борьбе с редким синдромом, впрочем предупреждает, что его связь с вирусом COVID-19 еще не исследована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство примет решение о дате открытия детсадов 20 мая — МОН

Педиатрический синдром мультисистемного зажигания (paediatric inflammatory multisystem syndrome, PIMS) — так называют новую загадочную болезнь детей специалисты. Она вызывает симптомы, похожие на болезнь Кавасаки и токсический шок — это повышенная температура, сыпь на теле, увеличенные гланды, и в худших случаях — воспаление сердца.

Все дети и подростки с загадочной болезнью имели по крайней мере два из следующих симптомов: сыпь или признаки воспаления вокруг рта, ладоней или ступней; шок или низкое кровяное давление; проблемы с сердцем, нарушение кровотечения острые желудочно-кишечные расстройства. Высокая температура обычно держится более трех дней.

“Я призываю всех врачей по всему миру сотрудничать с вашей государственной властью и ВОЗ, чтобы быть начеку и лучше понять этот синдром у детей”, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус.

По данным ВОЗ, случаи этой болезни значительно выросли во время пандемии коронавируса, впрочем ею болеют также дети, у которых не подтвержден вирус COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЗдоровьеНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,518.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99