За минулу добу на коронавірусну хворобу в Україні захворіли 49 дітей та 92 медики

"За минулу добу захворіло 528 осіб, з них 49 дітей та 92 медпрацівники. Було госпіталізовано 181 особу. За останню добу зафіксовано 21 летальний випадок", - сказав Степанов.

За його словами, від коронавірусу одужало 433 особи, це найбільша кількість одужавших за весь час пандемії.

Нагадаємо, станом на 6:00 суботи, загальна кількість померлих від наслідків інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 307 666 осіб. У свою чергу, одужали 1 637 067 людей.