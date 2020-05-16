За минувшие сутки на коронавирусную болезнь в Украине заболели 49 детей и 92 медика

"За прошедшие сутки заболело 528 человек, из них 49 детей и 92 медработника. Был госпитализирован 181 человек. За последние сутки зафиксировано 21 летальный случай", - сказал Степанов.

По его словам, от коронавируса выздоровели 433 человека, это самое большое количество выздоровевших за все время пандемии.

Напомним, по состоянию на 6:00 субботы, общее количество умерших от последствий инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 307 666 человек. В свою очередь, выздоровели 1637067 человек.