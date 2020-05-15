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Уряд прийме рішення щодо дати відкриття дитсадків 20 травня – МОН

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Кабінет міністрів України у середу, 20 травня прийме рамкове рішення щодо дати відкриття дошкільних навчальних закладів. Проте робота дитсадків буде відновлена з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному регіоні. Про це повідомила виконуюча обов’язки міністра освіти та науки Любомира Мандзій під час ефіру одного з українських телеканалів, передає УНН.

Уряд прийме рішення щодо дати відкриття дитсадків 20 травня – МОН

“Рішення буде приймати уряд України з урахуванням епідеміологічної ситуації. Зараз це питання обговорюється, готуємо так званий коронавірусний протокол, щоб забезпечити безпеку як дітей, так і вихователів”, — сказала Мандзій.

За її словами, наразі готуються методичні рекомендації щодо забезпечення безпеки в дошкільних дитячих установах.

“Рішення уряду по датах, поетапності (відкриття — ред.) буде вже в середу точно...Нам необхідно враховувати епідеміологічну ситуацію в кожній адміністративній одиниці, це найважливіше...Ситуація по Україні різна. Загальне, рамкове рішення уряду про можливу дату буде в середу, але необхідний підготовчий етап для підготовки безпеки установ”, — розповіла Мандзій.

Нагадаємо, комітет ВР 20 травня розглядатиме питання про потенційне відкриття закладів освіти.

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