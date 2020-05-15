Комітет ВР 20 травня розглядатиме питання про потенційне відкриття закладів освіти

Відтак, 20 квітня на засіданні комітету планують розглянути питання про стан підготовки до ЗНО, про потенційне відкриття закладів освіти (дошкільної, загальної середньої та позашкільної), про особливості проведення державної підсумкової атестації в 11 класах загальноосвітніх закладів освіти.

Окрім того, планується розгляд законопроектів, про внесення змін до ЗУ “Про вищу освіту” щодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук та про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування фахової передвищої освіти у закладах професійної освіти.

Нагадаємо, за інформацією Кабміну, дитячі садки в Україні відкриють згідно з планом поетапного виходу з карантину, коли буде відновлено роботу міжміського та приміського транспорту.