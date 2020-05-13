Шмигаль розповів, коли запрацюють дитячі садки

“Стосовно роботи садочків, у нас є план поетапного виходу з карантину, є і все розписано, коли запрацюють дошкільні, навчальні заклади і як буде відбуватись послаблення карантинних умов та перехід до адаптивного карантину”, — повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що на сьогодні дійсно є маса звернень від усіх галузей щодо послаблення певних обмежень, “але тут стоїть вибір між десятками тисяч людей, що можуть загинути через коронавірус”.

“Ми маємо дотерпіти і ще декілька тижнів, може місяць, щоб отримати позитивні результати. Діти є безсимптомними хворими, вихователі в садках також мають право на свій захист, здоров’я і не хворобу. Питання садків буде розглядатись тоді ж, коли і питання міського та приміського транспорту”, — резюмував прем’єр.

Нагадаємо, що наразі в Україні працює київський онлайн-дитсадок, який за перші дні відвідали майже 100 тис. користувачів.