Шмыгаль рассказал, когда заработают детские сады

“Что касается работы садов, у нас есть план поэтапного выхода из карантина, есть и все расписано, когда заработают дошкольные, учебные заведения и как будет происходить ослабление карантинных условий и переход к адаптивному карантину”, — сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что на сегодня действительно есть масса обращений от всех отраслей по ослаблению определенных ограничений, “но здесь стоит выбор между десятками тысяч людей, которые могут погибнуть из-за коронавируса”.

“Мы должны дотерпеть и еще несколько недель, может месяц, чтобы получить положительные результаты. Дети являются бессимптомными больными, воспитатели в садиках также имеют право на свою защиту, здоровье и не болезнь. Вопрос садиков будет рассматриваться тогда же, когда и вопросы городского и пригородного транспорта”, — резюмировал премьер.

Напомним, что сейчас в Украине работает киевский онлайн-детсад, который за первые дни посетили почти 100 тыс. пользователей.