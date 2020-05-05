Столичний онлайн-дитсадок за перші дні відвідали майже 100 тис. користувачів - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Перший в Україні онлайн-дитсадок, який розрахований на дітей 4-6 років, тільки за перші дні відвідали майже 100 тисяч користувачів. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Загалом тільки за перші дні дитячий садок онлайн на освітньому сайті нашого міста відвідали майже 100 тисяч користувачів. З них трохи більше половини – кияни. Інші користувачі з інших регіонів України , а також США, Німеччини, Італії та Польщі", - розповів Кличко.
Він нагадав, що садок працює у будні дні та під час занять діти можуть займатись казка-йогою, англійською мовою, малюванням, математикою, ліпкою.
Нагадаємо, що 23 квітня у Києві розпочав свою роботу перший в Україні онлайн-дитсадок. Провести додаткові заняття запросили відомих українців.