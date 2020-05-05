Столичный онлайн-детсад за первые дни посетили почти 100 тыс. пользователей - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Первый в Украине онлайн-детсад, рассчитанный на детей 4-6 лет, только за первые дни посетили почти 100 тысяч пользователей. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В целом только за первые дни детский сад онлайн на образовательном сайте нашего города посетили почти 100 тысяч пользователей. Из них чуть более половины - киевляне. Другие пользователи из других регионов Украины, а также США, Германии, Италии и Польши", - рассказал Кличко.
Он напомнил, что сад работает в будние дни и во время занятий дети могут заниматься сказка-йогой, английским языком, рисованием, математикой, лепкой.
Напомним, что 23 апреля в Киеве начал свою работу первый в Украине онлайн-детсад. Провести дополнительные занятия пригласили известных украинцев.