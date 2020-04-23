У Києві запрацював онлайн-дитсадок: провести заняття запросили українських селебріті

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Києві розпочав свою роботу перший в Україні онлайн-дитсадок, який розрахований на дітей 4-6 років. Провести додаткові заняття запросили відомих українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.