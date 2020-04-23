У Києві запрацював онлайн-дитсадок: провести заняття запросили українських селебріті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Києві розпочав свою роботу перший в Україні онлайн-дитсадок, який розрахований на дітей 4-6 років. Провести додаткові заняття запросили відомих українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“У столиці розпочав роботу перший в Україні онлайн-садочок, розрахований на діточок віком 4-6 років”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що онлайн-дитсадок працюватиме під час карантину з понеділка до п’ятниці, окрім святкових днів. Діти зможуть "відвідувати" цікаві та корисні заняття, які проводять фахівці.
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Для зручності розклад занять буде однаковий у всі дні:
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- 10:00 – казка-йога;
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- 11:00 – англійська для дітей;
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- 12:00 – розвиваючі заняття.
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Вказано, що заняття можна буде подивитись у записі в будь-який час.
"Цей проект вже викликав великий інтерес як серед батьків, так і серед українських селебріті. Наразі, у рамках дитячого садочка онлайн, ми запросили відомих українців провести додаткові заняття, і сподіваємось, що вони не залишаться осторонь", – розповіла директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.
Нагадаємо, онлайн дитсадок у Києві анонсували ще 17 квітня.