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У Києві запускають онлайн-садок на період карантину

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Із 20 квітня на базі платформи емоційної підтримки киян у період COVID-19 стартує онлайн дитячий садок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко, передає УНН.

"Із 20 квітня запускаємо онлайн дитячий садок на базі платформи емоційної підтримки киян", - повідомив Бондаренко.

Так, садок розрахований на дітей віком від 4 до 6 років. Кваліфіковані та досвідчені вихователі пропонуватимуть три активності на день тривалістю 30 хвилин кожна.

Додамо, платформа емоційної підтримки – це безкоштовний ресурс для киян. Утім, за допомогою звертаються не тільки кияни, а й мешканці інших міст України та навіть українці, що перебувають закордоном. Фахівці нікому не відмовляють у допомозі.

На платформі емоційної підтримки можна отримати емоційно-психологічну допомогу та консультації фахівців і тренерів Освітнього хабу міста Києва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кличко озвучив найчастіші звернення на платформі психологічної підтримки

Окрім того, платформа пропонує різні онлайн курси, спортивні онлайн тренування. Також можна здійснити віртуальні екскурсії музеями столиці, подивитися вистави деяких театрів.

Нагадаємо, що 6 квітня для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проект “Всеукраїнська школа онлайн” — уроки з 11 предметів.

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