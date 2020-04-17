В Киеве запускают онлайн-садик на период карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 43627 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 52007 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 66434 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66528 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 95005 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78151 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101638 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105504 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130662 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130243 просмотра

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108015 просмотра
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4 марта, 18:57 • 106149 просмотра
Актуальное
В Киеве запускают онлайн-садик на период карантина

В Киеве запускают онлайн-садик на период карантина

Киев  •  УНН

 • 35178 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. С 20 апреля на базе платформы эмоциональной поддержки киевлян в период COVID-19 стартует онлайн детский сад. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Киевского городского главы Владимир Бондаренко, передает УНН.

"С 20 апреля запускаем онлайн детский сад на базе платформы эмоциональной поддержки киевлян", - сообщил Бондаренко.

Так, садик рассчитан на детей в возрасте от 4 до 6 лет. Квалифицированные и опытные воспитатели предложат три активности в день продолжительностью 30 минут каждая.

Добавим, платформа эмоциональной поддержки - это бесплатный ресурс для киевлян. Впрочем, за помощью обращаются не только киевляне, но и жители других городов Украины и даже украинцы, находящиеся за рубежом. Специалисты никому не отказывают в помощи.

На платформе эмоциональной поддержки можно получить эмоционально-психологическую помощь и консультации специалистов и тренеров образовательного хаба города Киева.

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Кроме того, платформа предлагает различные онлайн курсы, спортивные онлайн тренировки. Также можно осуществить виртуальные экскурсии по музеям столицы, посмотреть спектакли некоторых театров.

Напомним, что 6 апреля для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" - уроки по 11 предметам.

Украинские Национальные Новости

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