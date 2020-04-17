В Киеве запускают онлайн-садик на период карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. С 20 апреля на базе платформы эмоциональной поддержки киевлян в период COVID-19 стартует онлайн детский сад. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Киевского городского главы Владимир Бондаренко, передает УНН.
"С 20 апреля запускаем онлайн детский сад на базе платформы эмоциональной поддержки киевлян", - сообщил Бондаренко.
Так, садик рассчитан на детей в возрасте от 4 до 6 лет. Квалифицированные и опытные воспитатели предложат три активности в день продолжительностью 30 минут каждая.
Добавим, платформа эмоциональной поддержки - это бесплатный ресурс для киевлян. Впрочем, за помощью обращаются не только киевляне, но и жители других городов Украины и даже украинцы, находящиеся за рубежом. Специалисты никому не отказывают в помощи.
На платформе эмоциональной поддержки можно получить эмоционально-психологическую помощь и консультации специалистов и тренеров образовательного хаба города Киева.
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Кроме того, платформа предлагает различные онлайн курсы, спортивные онлайн тренировки. Также можно осуществить виртуальные экскурсии по музеям столицы, посмотреть спектакли некоторых театров.
Напомним, что 6 апреля для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" - уроки по 11 предметам.