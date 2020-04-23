В Киеве открылся онлайн-детсад: провести занятия пригласили украинских селебрити
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Киеве начал работу первый в Украине онлайн-детсад, рассчитанный на детей 4-6 лет. Провести дополнительные занятия пригласили известных украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столице начал работу первый в Украине онлайн-садик, рассчитанный на детишек 4-6 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что онлайн-детсад будет работать во время карантина с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней. Дети смогут "посещать" интересные и полезные занятия, которые будут проводят специалисты.
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Для удобства расписание занятий будет одинаковым во все дни:
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- 10:00 - сказка-йога;
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- 11:00 - английский для детей;
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- 12:00 - развивающие занятия.
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Указано, что занятия можно будет посмотреть в записи в любое время.
"Этот проект уже вызвал большой интерес как среди родителей, так и среди украинских селебрити. Сейчас в рамках детского сада онлайн, мы пригласили известных украинцев провести дополнительные занятия, и надеемся, что они не останутся в стороне", - рассказала директор Образовательного Хаба Киева Мария Богуслав.
Напомним, онлайн-детсад в Киеве анонсировали еще 17 апреля.