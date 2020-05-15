Комитет ВР 20 мая рассмотрит вопрос о потенциальном открытии учебных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Комитет ВР по вопросам образования науки и инноваций на своем заседании 20 апреля планирует рассмотреть ряд важных вопросов, в частности, о подготовке к ВНО и потенциальном открытии учебных заведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня и сайте комитета.
Следовательно, 20 апреля на заседании комитета планируют рассмотреть вопрос о подготовке к ВНО, о потенциальном открытии заведений образования (дошкольного, общего среднего и внешкольного), об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах общеобразовательных учебных заведений.
Кроме того, планируется рассмотрение законопроектов о внесении изменений в ЗУ "О высшем образовании" относительно продления сроков завершения подготовки кандидатов и докторов наук и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно финансирования профессионального перед высшими образования в учреждениях профессионального образования.
Напомним, по информации Кабмина, детские сады в Украине откроют согласно плану поэтапного выхода из карантина, когда будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта.