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У Європі та США кілька дітей померли від синдрому, що може бути пов’язаний з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У Великій Британії та Франції 2 дитини померло і ще принаймні 230 дітей у Європі захворіли на новий небезпечний для життя синдром, можливо, пов’язаний із вірусом COVID-19. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Європейський Центр із контролю та попередження хвороб, головний офіс якого базується у Швеції, повідомляє УНН із посиланням на “Голос Америки”.

У Європі та США кілька дітей померли від синдрому, що може бути пов’язаний з COVID-19

У свою чергу, в США медики 15-ти штатів розслідують випадки захворювань дітей на нову запалювальну хворобу. Лише у штаті Нью-Йорк офіційно виявили 102 дитини, які мають цю досі не дослідженну хворобу, троє дітей померло.

“Ми втратили трьох дітей у Нью-Йорку через це. 5-річного хлопчика, 7-річного хлопчика і дівчинку, якій було 18 місяців. Ці випадки є по всьому штату, скрізь де проживають люди”, — заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

“Як і штат Нью-Йорк, 16 інших штатів та 6 європейський країн повідомили про випадки дітей, які страждають на хворобу, потенційно пов’язану з COVID, — написав у Twitter губернатор Нью-Йорка. — Нам потрібно зрозуміти все, що можливо, і якомога швидше, коли мова йде про наших дітей”.

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Донині коронавірус вважався найбільш небезпечним для людей похилого віку та тих, хто має хронічні хвороби. Утім нова загадкова хвороба може свідчити про те, що коронавірус несе значно більший ризик для дітей та підлітків, ніж вважалось раніше.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала медиків бути напоготові у боротьбі з рідкісним синдромом, втім попереджає, що його зв’язок із вірусом COVID-19 ще не досліджений.

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Педіатричний синдром багатосистемного запалювання (paediatric inflammatory multisystem syndrome, PIMS) — так називають нову загадкову хворобу дітей фахівці. Вона викликає симптоми, схожі на хворобу Кавасакі та токсичний шок — це підвищена температура, висип на тілі, збільшені гланди, і в найгірших випадках — запалення серця.

Всі діти та підлітки із загадковою хворобою мали принаймні два із наступних симптомів: висип або ознаки запалення навколо рота, долонь або ступнів; шок або низький кров’яний тиск; проблеми із серцем; порушення кровотечі; гострі шлунково-кишкові розлади. Висока температура зазвичай тримається понад три дні.

“Я закликаю усіх лікарів по всьому світові співпрацювати з вашою державною владою та ВООЗ, щоб бути напоготові і краще зрозуміти цей синдром у дітей”, — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус.

За даними ВООЗ, випадки цієї хвороби значно зросли в час пандемії коронавірусу, утім нею хворіють також діти, у яких не підтверджений вірус COVID-19.

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