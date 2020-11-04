В ЕС утвердили санкции против Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Послы стран-членов ЕС в Брюсселе дали зеленый свет дальнейшим санкциям ЕС против представителей белорусского правительства, в том числе Александра Лукашенко, после президентских выборов в стране, непризнанных блоком ни честными, ни справедливыми. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Послы ЕС дали зеленый свет на замораживание активов и запрет на выдачу виз Лукашенко и 14 другим белорусам. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу", - написал Йозвяк.
Протесты в Беларуси начались в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала за Александром Лукашенко. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась к таким заявлениям.
Как сообщал УНН, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 26 октября о начале общенациональной забастовки в Беларуси.