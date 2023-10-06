В ЕС отреагировали на планы рф разместить базу флота в Абхазии: "это еще больше усилит угрозу стабильности в регионе".
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. ЕС обеспокоен планами россии разместить базу своего черноморского флота в непризнанной Абхазии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Станок, сообщает УНН со ссылкой на сайт дипломатической службы Европейского Союза.
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«Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность планами россии создать постоянную военно-морскую базу своего Черноморского флота в самопровозглашенном регионе Грузии Абхазии. Военное присутствие россии в Абхазии и Южной Осетии является незаконным, оно нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии, принципы международного права и международные обязательства, взятые россией, включая соглашение от 12 августа 2008 года и меры по его выполнению от 8 сентября. 2008», — сказал Стано.
По его словам, если россия продолжит реализацию заявленных планов, «это еще больше усилит напряженность и угрозу стабильности в регионе».
Также Европейский Союз вновь заявил о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Напомним
Лидер непризнанного региона Аслан Бжания в интервью российским СМИ рассказал, что россия планирует разместить базу военно-морского флота в Абхазии.