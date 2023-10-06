В ЕС отреагировали на планы рф разместить базу флота в Абхазии: "это еще больше усилит угрозу стабильности в регионе".

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. ЕС обеспокоен планами россии разместить базу своего черноморского флота в непризнанной Абхазии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Станок, сообщает УНН со ссылкой на сайт дипломатической службы Европейского Союза.

Цитата

«Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность планами россии создать постоянную военно-морскую базу своего Черноморского флота в самопровозглашенном регионе Грузии Абхазии. Военное присутствие россии в Абхазии и Южной Осетии является незаконным, оно нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии, принципы международного права и международные обязательства, взятые россией, включая соглашение от 12 августа 2008 года и меры по его выполнению от 8 сентября. 2008», — сказал Стано.

По его словам, если россия продолжит реализацию заявленных планов, «это еще больше усилит напряженность и угрозу стабильности в регионе».

Также Европейский Союз вновь заявил о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Напомним

Лидер непризнанного региона Аслан Бжания в интервью российским СМИ рассказал, что россия планирует разместить базу военно-морского флота в Абхазии.

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