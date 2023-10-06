У ЄС відреагували на плани рф розмістити базу флоту в Абхазії: "Це ще більше посилить загрозу стабільності в регіоні"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. ЄС стурбований планами росії розмістити базу свого чорноморського флоту у невизнаній Абхазії. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського союзу Петер Стано, повідомляє УНН із посиланням на сайт Дипломатичної служби Європейського Союзу.
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«Європейський Союз висловлює серйозну стурбованість планами росії створити постійну військово-морську базу свого Чорноморського флоту в самопроголошеному регіоні Грузії Абхазії. Військова присутність росії в Абхазії та Південній Осетії є незаконною, вона порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, принципи міжнародного права та міжнародні зобов’язання, взяті росією, включаючи угоду від 12 серпня 2008 року та заходи щодо її виконання від 8 вересня. 2008 рік», — сказав Стано.
За його словами, якщо росія продовжить реалізацію заявлених планів, «це ще більше посилить напруженість і загрозу стабільності в регіоні».
Також Європейський Союз знову заявив про свою тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Нагадаємо
Лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія у інтерв’ю російським ЗМІ розповів, що росія планує розмістити базу військово-морського флоту у Абхазії.