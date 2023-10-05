росія планує розмістити базу флоту в Абхазії, Грузія висловлює стурбованість
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. росія планує розмістити базу військово-морського флоту у невизнаній Абхазії. Про це лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія розповів у інтерв’ю російським ЗМІ, пише УНН.
Цитата
«Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування військово-морського флоту рф», - сказав він.
Деталі
Він заявив, що така взаємодія спрямовано на підвищення рівня обороноздатності росії і Абхазії, а тому вона триватиме.
Своєю чергою, Грузія висловила стурбованість цими заявами.
Цитата
«Висловлюємо стурбованість заявами російського окупаційного режиму в Сухумі про розміщення додаткової російської військової бази на окупованих територіях Грузії та включення неподільного Абхазького регіону Грузії в ініційовані росією інтеграційні процеси», – ідеться у заяві МЗС Грузії.
Додатково
З 2017 року у місті Очамчира розташований пункт базування російських сторожових кораблів берегової охорони. Про плани створити в абхазькому порту Очамчира пункт базування кораблів чорноморського флоту рф говорять з 2009 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лише повна деокупація України та земель Грузії поверне мир і стабільність в Європу - Зеленський