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россия планирует разместить базу флота в Абхазии, Грузия выражает обеспокоенность

Киев • УНН

 • 532529 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. россия планирует разместить базу военно-морского флота в непризнанной Абхазии. Об этом лидер непризнанного региона Аслан Бжания рассказал в интервью российским СМИ, пишет УНН.

Цитата

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота рф», - сказал он.

Детали

Он заявил, что такое взаимодействие направлено на повышение уровня обороноспособности россии и Абхазии, а потому оно будет продолжаться.

В свою очередь, Грузия выразила обеспокоенность этими заявлениями.

Цитата

«Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включении неделимого Абхазского региона Грузии в инициированные россией интеграционные процессы», – говорится в заявлении МИД Грузии.

Дополнительно

С 2017 года в городе Очамчира расположен пункт базирования российских сторожевых кораблей береговой охраны. О планах создать в абхазском порту Очамчира пункт базирования кораблей черноморского флота рф говорят с 2009 года.

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