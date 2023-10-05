россия планирует разместить базу флота в Абхазии, Грузия выражает обеспокоенность
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. россия планирует разместить базу военно-морского флота в непризнанной Абхазии. Об этом лидер непризнанного региона Аслан Бжания рассказал в интервью российским СМИ, пишет УНН.
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«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота рф», - сказал он.
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Он заявил, что такое взаимодействие направлено на повышение уровня обороноспособности россии и Абхазии, а потому оно будет продолжаться.
В свою очередь, Грузия выразила обеспокоенность этими заявлениями.
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«Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включении неделимого Абхазского региона Грузии в инициированные россией интеграционные процессы», – говорится в заявлении МИД Грузии.
Дополнительно
С 2017 года в городе Очамчира расположен пункт базирования российских сторожевых кораблей береговой охраны. О планах создать в абхазском порту Очамчира пункт базирования кораблей черноморского флота рф говорят с 2009 года.
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