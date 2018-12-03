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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86612 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В ЕС в среду одобрят санкции против 9 человек за "выборы" на Донбассе - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9310 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Послы Европейского Союза на заседании в среду должны одобрить санкции против девяти человек, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

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"Послы ЕС должны в среду одобрить санкции против 9 человек, ответственных за организацию "выборов" на востоке Украины. Главы МИД стран ЕС подтвердят это в следующий понедельник. 5 человек, ответственных за нападение Солсбери, также должны внести в санкционный список до Рождества (25 декабря - ред.)", - сообщил он.

Как сообщал УНН, тема агрессии России против Украины в районе Азовского моря будет обсуждена на ряде международных мероприятий в Евросоюзе на этой неделе.

Напомним, представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Европу рассмотреть вопрос введения дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе и заверил, что США поступят так же.

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