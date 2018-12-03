У ЄС в середу схвалять санкції проти 9 осіб за "вибори" на Донбасі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Посли Європейського Союзу на засіданні в середу повинні схвалити санкції проти дев'яти осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
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"Посли ЄС повинні у середу схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України. Голови МЗС країн ЄС підтвердять це наступного понеділка. 5 осіб, відповідальних за напад Солсбері, також повинні внести до списку санкцій до Різдва (25 грудня - ред.)", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, тема агресії Росії проти України в районі Азовського моря буде обговорена на низці міжнародних заходів у Євросоюзі цього тижня.
Нагадаємо, представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер закликав Європу розглянути питання введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з інцидентом у Керченській протоці і запевнив, що США вчинять так само.