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У ЄС в середу схвалять санкції проти 9 осіб за "вибори" на Донбасі - ЗМІ

У ЄС в середу схвалять санкції проти 9 осіб за "вибори" на Донбасі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Посли Європейського Союзу на засіданні в середу повинні схвалити санкції проти дев'яти осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.

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"Посли ЄС повинні у середу схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України. Голови МЗС країн ЄС підтвердять це наступного понеділка. 5 осіб, відповідальних за напад Солсбері, також повинні внести до списку санкцій до Різдва (25 грудня - ред.)", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, тема агресії Росії проти України в районі Азовського моря буде обговорена на низці міжнародних заходів у Євросоюзі цього тижня.

Нагадаємо, представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер закликав Європу розглянути питання введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з інцидентом у Керченській протоці і запевнив, що США вчинять так само.

Українські Національні Новини

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