Глава МИД Польши анонсировал санкции ЕС за "выборы" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ближайшее время Евросоюз объявит санкции против лиц, причастных к организации незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Польша инициировала дискуссию в Европейском Союзе после проведения "выборов" на Донбассе. Мы сейчас разрабатываем санкции в отношении лиц, организовавших эти нелегальные выборы. В ближайшее время ЕС назовет лиц, в отношении которых эти санкции будут применены", - отметил Чапутович.
Напомним, в СМИ сообщали, что Европейский Союз добавит в список санкций 9 человек, которых считает ответственными за организацию так называемых "выборов" на Донбассе.
По мнению Президента Петра Порошенко, совместными усилиями Украины и международного сообщества будут применены соответствующие санкции за проведение при участии России "рельсовых" выборов в ОРДЛО.