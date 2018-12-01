Голова МЗС Польщі анонсував санкції ЄС за "вибори" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Найближчим часом Євросоюз оголосить санкції проти осіб, які були причетні до організації незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
"Польща ініціювала дискусію в Європейському Союзі після проведення "виборів" на Донбасі. Ми зараз розробляємо санкції щодо осіб, які організували ці нелегальні вибори. Найближчим часом ЄС назве осіб, щодо яких ці санкції будуть застосовані", - зазначив Чапутович.
Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз збирається додати до санкційного списку 9 осіб, яких вважає відповідальними за організацію так званих "виборів" на Донбасі.
На думку Президента Петра Порошенка, спільними зусиллями України та міжнародної спільноти будуть застосовані відповідні санкції через проведення за участі Росії "рейкових" виборів в ОРДЛО.