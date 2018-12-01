Голова МЗС Польщі анонсував санкції ЄС за "вибори" на Донбасі

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Найближчим часом Євросоюз оголосить санкції проти осіб, які були причетні до організації незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.