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В ЕС согласовали введение аналога "акта Магнитского"

Киев • УНН

 • 7652 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе 10 декабря дали политическое согласие относительно введения нового режима санкций против лиц, обвиняемых в нарушении прав человека во всем мире. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

В ЕС согласовали введение аналога "акта Магнитского"

В ноябре власти Нидердандах предложили ввести замораживание активов и запрет на получение виз для "отдельных нарушителей прав человека во всем мире, не связанных с политическим контекстом и межправительственными процессами".

Предложенная схема будет отличаться от действующих режимов санкций ЕС, которые являются географически ограниченными.

Источники в Евросоюзе сообщили, что дипломаты ЕС планируют к лету 2019 года согласовать детали нового механизма санкций.

Это предложение в случае одобрения может стать европейской версией американского "акта Магнитского", направленного на наказание лиц, ответственных за нарушения прав человека. Законопроект назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, который был задержан российскими властями после разоблачения схемы хищения из бюджета на 230 миллионов долларов. Магнитский умер в московской тюрьме в 2009 году.

Напомним, 10 декабря отмечается День прав человека.

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