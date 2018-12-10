Сьогодні відзначається День прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. День прав людини відзначається щорічно 10 грудня - саме у цей день в 1948 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила Загальну декларацію прав людини, повідомляє УНН.
Загальна декларація прав людини внесена у Книгу рекордів Гіннесса як документ, який найчастіше переводять на інші мови.
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Сьогодні у штаб-квартирі ООН запланована панельна дискусія з питання актуальності Загальної декларації прав людини для сучасних проблем прав людини, пов'язаних з нерівністю, зміною клімату і новими технологіями.
Раніше в ООН підрахували порушення прав людини в Україні через дії Росії.