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Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
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Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня отмечается День прав человека

Киев • УНН

 • 12473 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. День прав человека отмечается ежегодно 10 декабря - именно в этот день в 1948 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, сообщает УНН.

Сегодня отмечается День прав человека

Всеобщая декларация прав человека внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, который наиболее часто переводят на другие языки.

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Сегодня в штаб-квартире ООН запланирована панельная дискуссия по вопросу актуальности Всеобщей декларации прав человека для современных проблем прав человека, связанных с неравенством, изменением климата и новыми технологиями.

Ранее в ООН подсчитали нарушения прав человека в Украине из-за действий России.

Украинские Национальные Новости

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