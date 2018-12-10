Сегодня отмечается День прав человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. День прав человека отмечается ежегодно 10 декабря - именно в этот день в 1948 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, сообщает УНН.
Всеобщая декларация прав человека внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, который наиболее часто переводят на другие языки.
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Сегодня в штаб-квартире ООН запланирована панельная дискуссия по вопросу актуальности Всеобщей декларации прав человека для современных проблем прав человека, связанных с неравенством, изменением климата и новыми технологиями.
Ранее в ООН подсчитали нарушения прав человека в Украине из-за действий России.