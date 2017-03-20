В ЕС опасаются усиленного влияния России в Сербии

"Россия сознательно проводит в Сербии стратегию дестабилизации. Это повод для серьезного беспокойства", - заявил он в интервью газете Die Welt.

По словам Д.Макаллистера, представляющий партию Христианско-демократический союз (ХДС), "Москва пытается массированно повлиять на СМИ, некоторых политиков, а также на гражданское общество в Сербии".

Несмотря на то, что ЕС - крупнейший инвестор в Сербии - намерен вложить около 1,5 млрд евро финансовой помощи в период до 2020 года в развитие реформ и сербской экономики, "в то же время Россия воспринимается сербским обществом как главный союзник", подчеркнул евродепутат.

"Балканы - это регион повышенной взрывоопасности, где в результате безответственных действий в кратчайшие сроки могут вновь оживиться конфликты, которые давно считаются преодоленными", - отметил Д.Макаллистер.

По его мнению, Брюсселю необходимо "с помощью сербских политиков и гражданского общества сделать свою полезную деятельность еще более наглядной".

Открытым остается вопрос, насколько широко может вести Белград переговоры с Москвой. В мае 2014 года заключила с РФ договор о "стратегическом партнерстве", в состав которого вошли пункты об обмене разведывательной информацией и совместные военные учения. Официальным кандидатом на вступление в ЕС Сербия является с 2012 года.

Напомним, МИД Украины вызвал посла Сербии из-за визита сербских парламентариев в Крым.