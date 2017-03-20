У ЄС побоюються посиленого впливу Росії в Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Москва нарощує вплив в Сербії - країні-кандидаті на вступ до Євросоюзу. Це стверджує німецький політик, голова комітету Європарламенту із зовнішньої політики Девід Макаллістер, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Росія свідомо проводить в Сербії стратегію дестабілізації. Це привід для серйозного занепокоєння", - заявив він в інтерв'ю газеті Die Welt.
За словами Д.Макаллістера, що представляє партію Християнсько-демократичний союз (ХДС), "Москва намагається масовано вплинути на ЗМІ, деяких політиків, а також на громадянське суспільство в Сербії".
Незважаючи на те, що ЄС - найбільший інвестор в Сербії - має намір вкласти близько 1,5 млрд євро фінансової допомоги в період до 2020 року в розвиток реформ і сербської економіки, "в той же час Росія сприймається сербським суспільством як найголовніший союзник", підкреслив євродепутат.
"Балкани - це регіон підвищеної вибухонебезпечності, де в результаті безвідповідальних дій в найкоротші терміни можуть знову пожвавитися конфлікти, які давно вважаються подоланими", - зазначив Д.Макаллістер.
На його думку, Брюсселю необхідно "за допомогою сербських політиків і громадянського суспільства зробити свою корисну діяльність ще більш наочною".
Відкритим залишається питання, наскільки широко може вести Белград переговори з Москвою. У травні 2014 року уклала з РФ договір про "стратегічне партнерство", до складу якого увійшли пункти про обмін розвідувальною інформацією і спільні військові навчання. Офіційним кандидатом на вступ до ЄС Сербія є з 2012 року.
Нагадаємо, МЗС України викликало посла Сербії через візит сербських парламентарів до Криму.