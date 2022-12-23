В ЕС ожидают, что Украина учтет рекомендации Венецианки по закону о КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Европейская комиссия рассчитывает, что украинские власти полностью учтут рекомендации Венецианской комиссии к закону о Конституционном Суде, в частности, что количество членов Консультативной группы экспертов увеличат до семи. Об этом в комментарии Общественному вещателю заявила представитель Европейской комиссии Ана Пизонеро, пишет УНН.
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"Мы принимаем во внимание принятие 13 декабря закона №7662 относительно отбора кандидатов на должность судьи КСУ, включая состав и правила принятия решений в Консультативной группе экспертов (КГЭ), - сказала спикер Еврокомиссии. - Еврокомиссия ожидает, что украинские власти полностью учтут рекомендации Венецианской комиссии, опубликованные при принятии закона 19 декабря, включая увеличение числа членов КГЭ до семи".
"Дополнительный член должен быть по международной квоте для предотвращения патовой ситуации в принятии решений", - добавила она.
По ее словам, это особенно важно для укрепления доверия общественности к новому процессу отбора судей.
"Европейская комиссия будет внимательно следить за этим процессом. Прогресс в судебной реформе остается жизненно важным для укрепления устойчивости Украины", - сказала спикер ЕК.
Дополнение
Венецианская комиссия опубликовала заключение о законопроекте, направленном на усовершенствование процедуры отбора судей Конституционного Суда. В своем решении комиссия дала ряд рекомендаций по совершенствованию закона и отказалась от ранее обнародованного срочного заключения.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7662 по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе. Эта редакция закона не содержит обновленного списка рекомендаций Венецианской комиссии.
Реформа КСУ является одним из семи "шагов", изложенных в заключении Еврокомиссии от 17 июня, которые Украина должна осуществить в контексте обретения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.