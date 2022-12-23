У ЄС очікують, що Україна врахує рекомендації Венеціанки щодо закону про КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Європейська комісія розраховує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону про Конституційний Суд, зокрема, що кількість членів Консультативної групи експертів збільшать до семи. Про це у коментарі Суспільному мовнику заявила речниця Європейської комісії Ана Пізонеро, пише УНН.
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"Ми беремо до уваги ухвалення 13 грудня закону №7662 щодо добору кандидатів на посаду судді КСУ, включаючи склад та правила ухвадення рішень у Консультативній групі експертів (КГЕ), - сказала речниця Єврокомісії. - Єврокомісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії, опубліковані після ухвалення закону 19 грудня, включаючи збільшення кількості членів КГЕ до семи".
"Додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання патовій ситуації в ухваленні рішень", - додала вона.
За її словами, це особливо важливо для зміцнення довіри громадськості до нового процесу добору суддів.
"Європейська комісія буде уважно стежити за цим процесом. Прогрес у судовій реформі залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України", - сказала речниця ЄК.
Доповнення
Венеційська комісія опублікувала висновок щодо законопроекту, спрямованого на вдосконалення процедури відбору суддів Конституційного суду. У своєму рішенні комісія дала цілу низку рекомендацій щодо вдосконалення закону та відмовилася від раніше оприлюдненого термінового висновку.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №7662 щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КСУ на конкурсних засадах. Ця редакція закону не містить оновлений список рекомендацій Венеційської комісії.
Реформа КСУ є одним із семи "кроків", викладених у висновку Єврокомісії від 17 червня, які Україна має здійснити у контексті набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.