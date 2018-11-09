В ЕС недовольны исполнением Украиной контракта на 50 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украина выполнила только условие контракта "реформ ради инвестиций", предусматривающего выделение 50 млн евро. Об этом сегодня в Киеве заявил Еврокомиссар Йоханнес Хан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН.
“Есть одна вещь, проблема, которой я хотел бы поделиться, потому что я не хотел бы скрывать свое разочарование. У нас был этот контракт „реформ ради инвестиций“ на 50 млн евро поддержки для некоторых сфер, в частности сферы частных инвестиций, он должен был обеспечить поддержку”, — отметил Хан.
Так, контракт или договор “по реформам ради инвестиций” предусматривал предоставление Украине 50 млн евро в этом году для улучшения роста экономики и увеличения инвестиций, если Украина выполнит три основных требования блока. Условия касались: регулирования в сфере энергетики, бизнес-омбудсмена и э-декларирования состояния антикоррупционных активистов.
“К сожалению, было выполнена лишь одно условие, и мы могли бы выплатить только 10 млн — другие 40 млн евро, как я понимаю, мы потеряли. Это не то, чем мы довольны”, — сказал Еврокомиссар.
Напомним, Верховная Рада приняла в целом закон 0203 о ратификации соглашения о получении Украиной кредита от Европейского Союза в сумме до одного миллиарда евро.