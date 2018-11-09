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У ЄС незадоволені виконанням Україною контракту на 50 млн євро

У ЄС незадоволені виконанням Україною контракту на 50 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна виконала лише умову контракту "реформ заради інвестицій”, який передбачає виділення 50 млн євро. Про це сьогодні у Києві заявив Єврокомісар Йоганнес Ган під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН.

“Є одна річ, проблема, якою я хотів би поділитись, тому що я не хотів би приховувати своє розчарування. Ми мали цей контракт „реформ заради інвестицій“ на 50 млн євро підтримки для деяких сфер, зокрема сфери приватних інвестицій, він мав забезпечити підтримку”, — зазначив Ган.

Так, контракт, або договір “щодо реформ заради інвестицій” передбачав надання Україні 50 млн євро цього року для покращення зростання економіки і збільшення інвестицій, якщо Україна виконає три основні вимоги блоку. Умови стосувались: регулювання у сфері енергетики, бізнес-омбудсмена та е-декларування статків антикорупційними активістами.

“На жаль, була виконана лише одна умова, тож ми могли б виплатити лише 10 млн — інші 40 млн євро, як я розумію, ми втратили. Це не є щось, чим ми задоволені”, — сказав Єврокомісар.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в цілому закон 0203 про ратифікацію угоди щодо отримання Україною кредиту від Європейського Союзу у сумі до одного мільярда євро.

Українські Національні Новини

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