У ЄС незадоволені виконанням Україною контракту на 50 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна виконала лише умову контракту "реформ заради інвестицій”, який передбачає виділення 50 млн євро. Про це сьогодні у Києві заявив Єврокомісар Йоганнес Ган під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН.
“Є одна річ, проблема, якою я хотів би поділитись, тому що я не хотів би приховувати своє розчарування. Ми мали цей контракт „реформ заради інвестицій“ на 50 млн євро підтримки для деяких сфер, зокрема сфери приватних інвестицій, він мав забезпечити підтримку”, — зазначив Ган.
Так, контракт, або договір “щодо реформ заради інвестицій” передбачав надання Україні 50 млн євро цього року для покращення зростання економіки і збільшення інвестицій, якщо Україна виконає три основні вимоги блоку. Умови стосувались: регулювання у сфері енергетики, бізнес-омбудсмена та е-декларування статків антикорупційними активістами.
“На жаль, була виконана лише одна умова, тож ми могли б виплатити лише 10 млн — інші 40 млн євро, як я розумію, ми втратили. Це не є щось, чим ми задоволені”, — сказав Єврокомісар.
Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в цілому закон 0203 про ратифікацію угоди щодо отримання Україною кредиту від Європейського Союзу у сумі до одного мільярда євро.