В ЕС готовят пакет помощи пострадавшей от пандемии экономике в 1,6 трлн евро

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Пакет экономической поддержки, который готовят для помощи в Евросоюзе в борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом, может составлять около 1,6 триллиона евро. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг, промышленности ЕС Тьерри Бретон, передает УНН со ссылкой на Reuters.