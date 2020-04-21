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В ЕС готовят пакет помощи пострадавшей от пандемии экономике в 1,6 трлн евро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Пакет экономической поддержки, который готовят для помощи в Евросоюзе в борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом, может составлять около 1,6 триллиона евро. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг, промышленности ЕС Тьерри Бретон, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссар сообщил в эфире французского телевидения, что работает над планом с комиссаром ЕС по экономике Паоло Джентилони. По словам Бретона, такой пакет будет составлять около 10% ВВП ЕС.

По информации источников Reuters, в то же время государства-члены не согласны с техническими аспектами финансирования такого плана, и ожидается, что национальные лидеры отложат принятие окончательного решения по нему на встречи по видеосвязи в четверг.

Существуют также различия во мнениях относительно того, насколько большим должен быть такой пакет.

Как сообщал УНН, в конце марта президент США Трамп подписал законопроект о пакете экономической помощи в 2,2 триллиона долларов, что является крупнейшим подобным пакетом мер помощи экономике в истории США.

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