У ЄС готують пакет допомоги постраждалій від пандемії економіці в 1,6 трлн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Пакет економічної підтримки, який готують для допомоги у Євросоюзі в боротьбі з кризою, викликаною коронавірусом, може становити близько 1,6 трильйона євро. Про це заявив у вівторок єврокомісар з питань внутрішнього ринку та послуг, промисловості ЄС Тьєррі Бретон, передає УНН з посиланням на Reuters.
Єврокомісар повідомив в ефірі французького телебачення, що працює над планом з комісаром ЄС з економіки Паоло Джентілоні. За словами Бретона, такий пакет буде становити близько 10% ВВП ЄС.
За інформацією джерел Reuters, у той же час держави-члени не згодні з технічними аспектами фінансування такого плану, і очікується, що національні лідери відкладуть ухвалення остаточного рішення щодо нього на зустрічі через відеозв'язок у четвер.
Існують також відмінності у думках щодо того, наскільки великим повинен бути такий пакет.
Як повідомляв УНН, наприкінці березня президент США Трамп підписав законопроект щодо пакету економічної допомоги у 2,2 трильйона доларів, що є найбільшим подібним пакетом заходів допомоги економіці в історії США.