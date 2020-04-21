У ЄС готують пакет допомоги постраждалій від пандемії економіці в 1,6 трлн євро

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Пакет економічної підтримки, який готують для допомоги у Євросоюзі в боротьбі з кризою, викликаною коронавірусом, може становити близько 1,6 трильйона євро. Про це заявив у вівторок єврокомісар з питань внутрішнього ринку та послуг, промисловості ЄС Тьєррі Бретон, передає УНН з посиланням на Reuters.